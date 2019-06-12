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11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом говорится в сводке ООС.  

Противник также обстреливал позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» позиции были обстреляны семь раз.

Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 11 июня двух оккупантов уничтожено и 7 ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.
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