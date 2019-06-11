Секретарь Тамасосской епархии Кипрской Православной Церкви архимандрит Нектарий (Бакопулос) рассказал, что поражен верой гонимых активистами ПЦУ прихожан канонической Церкви.

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«Я был поражен как священник, поражен той верой, тем благоговением ваших верующих, которые я увидел. Видно, что трудности, которые создает диавол внутри Церкви, дают верующим возможность, чтобы они развивались, возносились духовно. Более сильно переживать их отношения с Богом», – сказал архимандрит Нектарий. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам священника Кипрской Церкви, он пережил умиление и ощутил особенную благодать, когда по благословению митрополита Тамасосского Исаии (Киккотиса) служил с общиной захваченного храма в одной из сельских хат.

«Мое личное общение с прихожанами и с жителями этих приходов меня утвердили в том, что эти люди имеют глубокую веру. Что они преданы Церкви. Что они доверяют Церкви. Что они верят в свою Церковь. <...> Я действительно пережил умиление, пережил особенную благодать и увидел веру, сильную веру верующих. Все это произошло во время Божественной литургии с особенным благоговением, благодарением», – отметил архимандрит Нектарий.

Это действительно настоящая вера и настоящие отношения людей с Богом, подчеркнул он.

«Я возвращаюсь на Кипр, обогащенный духовным опытом и всем тем, что я увидел. И я все это передам там. Чтобы и там верующие наши тоже услышали, что происходит в Украинской Православной Церкви», – заключил священнослужитель Кипрской Православной Церкви.

Как сообщалось, 6 июня архимандрит Нектарий поддержал верующих Ровенской епархии УПЦ, а 7 и 8 июня он посетил приходы Волынской и Тернопольской епархий, которые пострадали от активистов ПЦУ.