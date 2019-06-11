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Ни один приход Донецкой епархии УПЦ не вышел из состава Украинской Православной Церкви. 

Фото: УПЦ

Сообщение некоторых СМИ о присоединении к новой Православной Церкви Украины религиозной общины храма в честь Чуда архистратига Михаила села Новомихайловка на Донетчине не соответствует действительности. Об этом сказано в заявлении  пресс-службы Донецкой епархии УПЦ от 9 июня, сообщает Центр информации УПЦ.

«К сожалению, поток лжи коснулся и Донецкой епархии. В одной из своих публикаций ТСН сообщила о том, что 8 мая сего года община храма Чуда архистратига Михаила села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области якобы присоединилась к “ПЦУ”. В качестве аргумента ТСН использовала карту переходов в “ПЦУ“. На чём основано данное утверждение составителей этой карты и по какой причине ТСН не попросила пресс-службу Донецкой епархии подтвердить или опровергнуть его, составляя свой материал, остается непонятным. Сообщение о переходе общины храма Чуда архистратига Михила села Новомихайловка в “ПЦУ” – фейк», – сказано в заявлении.

Как сообщают в епархии, весной этого года все общины Донецкой епархии провели приходские собрания, на которых единодушно выразили свою верность Украинской Православной Церкви и Ее Предстоятелю – Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

«Ни одна община Донецкой епархии не выходила из состава УПЦ и куда-либо переходить не собирается», – подчеркивается в заявлении.
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