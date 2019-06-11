Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разогнать Республиканский центр по гидрометеорологии (Белгидромета).

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», - заявил Лукашенко во вторник, передает Интерфакс.

«Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий», - заметил президент.

«Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», - добавил он.

Ранее Лукашенко уже выступал с критикой качества прогнозов погоды, которые делает Белгидромет. Так, в 2017 году при назначении нового главы Минприроды, президент заявил, что «их прогнозы порой не то, что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали».