Более 300 детей и их родителей совершили в субботу 8 июня крестный ход по центральной улице Запорожья.
Фото: УПЦ
Перед этим крестоходцы молились за Божественной литургией в Свято-Покровском архиерейском соборе, сообщает «Фома в Украине».
Торжественное молитвенное шествие учеников воскресных школ и взрослых возглавил секретарь епархии архимандрит Леонид (Шеремет). Верующие прошли по проспекту Соборному до Центрального парка культуры и отдыха «Дубовая роща». Здесь состоялся традиционный слет воскресных школ Запорожской епархии УПЦ.
В начале мероприятия отец Леонид поздравил детей с окончанием учебного года и пожелал настойчиво овладевать знаниями в будущем.
По его словам, приход не может быть полноценным, если при нём нет воскресной школы.
«Когда в конце 1980-х – начале 1990-х годов начала постепенно возрождаться церковная жизнь, первым, что стало появляться при храмах, были воскресные школы. Потому что без них нет и не может быть полноценного прихода, полнокровной религиозной общины. Феномен воскресных школ, как таковой, возник в постреволюционное время. До революции 1917 года существовали только церковно-приходские школы, которые рассматривались как аналог общеобразовательных», — сказал архимандрит.
В Запорожской епархии воскресная школа существует при каждом храме, отметил секретарь епархии.
Прошедший слёт, как и предыдущие, даёт возможность обменяться опытом, поделиться успехами, обсудить существующие проблемы. Основная цель слёта, по словам отца Леонида, — дать возможность пообщаться воспитанникам воскресных школ, а также «показать каждому — жизнь Церкви многообразна».
«Но понять и познать всю ее глубину и красоту может лишь тот, кто воспринимает окружающий мир посредством христианского осмысления», — добавил священник.
После вступления для детей провели увлекательный квест с различными конкурсами.
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