Более 300 детей и их родителей совершили в субботу 8 июня крестный ход по центральной улице Запорожья.

Фото: УПЦ

Перед этим крестоходцы молились за Божественной литургией в Свято-Покровском архиерейском соборе, сообщает «Фома в Украине».



Торжественное молитвенное шествие учеников воскресных школ и взрослых возглавил секретарь епархии архимандрит Леонид (Шеремет). Верующие прошли по проспекту Соборному до Центрального парка культуры и отдыха «Дубовая роща». Здесь состоялся традиционный слет воскресных школ Запорожской епархии УПЦ.



В начале мероприятия отец Леонид поздравил детей с окончанием учебного года и пожелал настойчиво овладевать знаниями в будущем.

По его словам, приход не может быть полноценным, если при нём нет воскресной школы.

«Когда в конце 1980-х – начале 1990-х годов начала постепенно возрождаться церковная жизнь, первым, что стало появляться при храмах, были воскресные школы. Потому что без них нет и не может быть полноценного прихода, полнокровной религиозной общины. Феномен воскресных школ, как таковой, возник в постреволюционное время. До революции 1917 года существовали только церковно-приходские школы, которые рассматривались как аналог общеобразовательных», — сказал архимандрит.

В Запорожской епархии воскресная школа существует при каждом храме, отметил секретарь епархии.



Прошедший слёт, как и предыдущие, даёт возможность обменяться опытом, поделиться успехами, обсудить существующие проблемы. Основная цель слёта, по словам отца Леонида, — дать возможность пообщаться воспитанникам воскресных школ, а также «показать каждому — жизнь Церкви многообразна».

«Но понять и познать всю ее глубину и красоту может лишь тот, кто воспринимает окружающий мир посредством христианского осмысления», — добавил священник.



После вступления для детей провели увлекательный квест с различными конкурсами.