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В реанимации Днепропетровской областной клинической больницы имени И. Мечникова 6 июня состоялась регистрации брака и Таинство венчания над вышедшим из комы после ранения на Донбассе военным Александром Беспаловым и его невестой Анной.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии УПЦ, Александра и Анну расписали и обвенчали прямо в реанимации. 

До этого боец перенес сложнейшую операцию и 11 дней был в коме. Уже более двух недель он находится в больнице. Все это время рядом с ним была его беременная невеста. Ранение не повлияло на их решение пожениться.

«Я его буду любить любого, тяжелое ранение и потеря глаза не помеха для нашей совместной жизни», — говорила Анна еще с самого первого дня в больнице.

Бракосочетание не обошлось без трудностей. Для того, чтобы молодых расписали, Александру необходимо было получить справку о дееспособности, чтобы подтвердить самостоятельность принятия им этого решения.

«С таким ранением… Я считаю, что у него настолько все улучшилось. К нему ребята приезжали из батальона. Он всех вспомнил, обрадовался, поздоровался», — рассказала тетя Александра о его состоянии.

По словам невесты Анны, свадьбу они планировали еще давно, но так сложились обстоятельства, что приходилось откладывать. Поскольку Анна беременна, было принято решение узаконить отношения, чтобы ребенок родился с фамилией отца.

«Мы уже давно приняли это решение совершенно осознано, планировали свадьбу в этом месяце. Пусть даже он сейчас находится в таком состоянии, но он понимал и знал, что тоже хотел расписаться. Я его ждала. Вернулся немножко не домой, но слава Богу, что вернулся живой», — говорит Анна.

Обвенчали молодых также в реанимации. Таинство венчания совершил благочинный храмов лечебных учреждений Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви заслуженный работник здравоохранения Украины протоиерей Георгий Захарченко

Александру предстоит еще долгая реабилитация, а сама Анна скоро родит ребенка. Имя мальчику уже выбрали - его назовут Алексеем.
ForUm

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