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Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Соответствующие указы №358 и №359 от 10 июня опубликованы на сайте главы государства.

Кроме того, указом №357 Президент объявил о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Напомним, 13 мая Президент Петр Порошенко назначил по своей квоте Михаила Исакова и Андрея Василенко членами Высшего совета правосудия.
ForUm

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