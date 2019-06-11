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В Киеве следователями Государственного бюро расследований задержаны начальник отдела камеральных проверок управления налогообложения физических лиц и главный государственный налоговый инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве во время получения неправомерной выгоды в сумме 1800 долларов США, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

По предварительной информации, сотрудницы ГФС требовали неправомерную выгоду от представителя предприятия за содействие в проведении внеплановой проверки предприятия и ускорения процедуры прекращения его деятельности.

При получении неправомерной выгоды налоговиков задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, должностным лицам ГФС грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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