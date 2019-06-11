За минувшие сутки, 10 июня, вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
шесть раз в Водяном - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в Опытном - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
в районе населенного пункта Пески - с 82 мм минометов;
населенный пункт Марьинка - из минометов калибра 120 мм;
в Широкино - из стрелкового оружия;
окраину Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия;
Пищевик - из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны пять раз:
в Зайцево - из минометов калибра 120 мм;
Светлодарске - 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
В районе населенного пункта Пивденное - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Новоалександровки - из гранатометов;
окраину Новгородского - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки 10 июня 2 оккупантов были поранены.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:
вблизи населенного пункту Водяное - из стрелкового оружия;
в Песках - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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