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За минувшие сутки, 10 июня, вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

шесть раз в Водяном - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в Опытном - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

в районе населенного пункта Пески - с 82 мм минометов;

населенный пункт Марьинка - из минометов калибра 120 мм;

в Широкино - из стрелкового оружия;

окраину Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия;

Пищевик - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны пять раз:

в Зайцево - из минометов калибра 120 мм;

Светлодарске - 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

В районе населенного пункта Пивденное - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новоалександровки - из гранатометов;

окраину Новгородского - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 10 июня 2 оккупантов были поранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункту Водяное - из стрелкового оружия;

в Песках - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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