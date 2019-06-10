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Вчера, 9 июня, на оккупированной территории Луганской области вблизи поселка Молодежное патруль СММ ОБСЕ оказался в зоне обстрела из стрелкового оружия, сообщает пресс-служба миссии.

Во второй половине патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста вооруженных формирований на расстоянии ориентировочно 1,2 км юго-западнее н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км северо-западнее Луганска) с целью осуществления мониторинга ситуации безопасности. В 14:34 к патрулю подошли два члена вооруженных формирований. После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, которые находились у автомобилей, они вернулись на блокпост.

В 14:36 ​​три члена патруля миссии, которые стояли у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м на юг. Затем они услышали, как минимум 3 пули пролетели с западного направления примерно 5 м над ними.

Патруль СММ благополучно вернулся на свою базу в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска).
ForUm

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