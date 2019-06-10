также в разделеРелигия
На Буковине верующие отзывают свои подписи в поддержку ПЦУ 8
На Волыне верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их храм от рейдерского захвата 13
Священник Кипрской Церкви поддержал общины захваченных храмов УПЦ на Тернопольщине 7
Митрополит Онуфрий объяснил причину гонений на христиан и почему Церковь хранит чистоту веры 7
Представители трех Поместных Церквей изучили религиозную ситуацию в Почаеве 9
В Донецкой епархии УПЦ опровергли информацию о «переходе» одного из приходов в ПЦУ 10
На Буковине девятикласснице запретили приходить на выпускной за то, что ходит в церковь УПЦ 11
Митрополит Иларион: Патриарх Варфоломей оказался обманут в своих ожиданиях по Украине 73
В Ужгороде верующие УПЦ пройдут крестным ходом по городу с Иверской иконой Богородицы 11
В Белгород–Днестровком пройдут торжества в честь Иоанна Нового Сочавского 13
Клирик Кипрской Церкви поддержал верующих Ровенской епархии УПЦ, пострадавших от активистов ПЦУ 34
Паломники из Украины встретили праздник Вознесения на Елеонской горе в Иерусалиме 8
Митрополит Онуфрий объяснил духовную суть, почему каждый должен заниматься своим делом 9
Рада приняла за основу закон о военных капелланах 14
На Ровенщине сторонники ПЦУ пытались выселить семью священника 25
Митрополит Онуфрий рассказал о значении святого Причастия 81
В УПЦ КП не признают свою ликвидацию 10
Украинская интеллигенция призвала Филарета удержаться от публичных дискуссий 18

На Луганщине священники Украинской Православной Церкви отпели военного, погибшего в зоне Операции объединенных сил.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, 7 июняв городе Попасная Луганской области простились с погибшими в зоне ООС воином Владиславом Бережным. Отпел погибшего военнослужащего благочинный Попаснянского округа Северодонецкой епархии УПЦ протоиерей Михаил Лущак. 

Владислав Бережной - уроженец города Сватово, младший сержант, командир боевой машины – командир отделения 54-й отдельной механизированной бригады, 1996 года рождения. Погиб 5 июня в районе населенного пункта Золотое-1 от смертельного пулевого ранения снайпера.

В УПЦ отмечают, что в Церкви постоянно молятся о мире в Украине и украинском войске. Также во всех епархиях УПЦ совершают отпевания погибших военных и поддерживают семьи военнослужащих - духовно и материально.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1332 грн.
12
Теги