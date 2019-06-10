В Украине стартовала очередная предвыборная кампания. Политические силы и кандидаты-мажоритарщики уже активно размещают в СМИ рекламные и агитационные материалы.

Ближайший месяц для телеканалов, радио, сайтов и газет станет возможностью неплохо заработать. Секунда политической рекламы на телеканалах предлагается по цене от 700 до 3000 гривен! Но это лишь вершина айсберга. Значительную часть прибыли каналы формируют за счет политических ток-шоу: приход на эфир политика, участие в передаче членов его команды, комментарии политологов с позитивными оценками конкретной политической силы – все имеет свою цену, и немалую.

Не менее широкий ассортимент для продвижения политической силы или отдельного кандидата предлагают интернет-СМИ. Наибольшим спросом традиционно пользуются материалы под видом редакционных, то есть без рекламной рубрики.

Среди политтехнологов считается (и вполне обоснованно), что рубрика «реклама», «политическая агитация» или «новости компаний» отбивает желание читать статью и значительно снижает доверие к прочитанному. Ввиду этого заказчики настаивают, чтобы издание публиковало заказные публикации, как будто они написаны самой редакцией. Такой продукт принято называть «джинсой». Во всем мире отношение к «джинсе» крайне негативное, ведь это обман потребителя информации. Но в Украине эта практика процветает, так как продажа «джинсы» прибыльное дело – за нее часто платят неофициально, наличными.

Но открыто занимаются продажей «джинсы» далеко не все ведущие украинские интернет-СМИ.

К примеру, «Украинская правда» принципиально держит торговую марку. Не исключаем, что у собственников, руководства и есть некие договоренности и отношения с политиками или бизнесменами. Но «в розницу» статьями или новостями редакция однозначно не торгует. Если клиенту уже очень сильно важно, чтобы его информация (реклама «себя любимого» или негатив на конкурента, обидчика и т.д.) появилась на «Украинской правде», пиарщики предлагают ему повесить на сайте баннерную рекламу. «Чернуха» против врагов публикуется на любом другом не слишком щепетильном медиа-ресурсе, но за счет баннерной рекламы с интригующим заголовком ее посмотрит значительная доля аудитории «Украинской правды».

Сложности с «джинсой» возникают и с другими ведущими общественно-политическими изданиями – например, с «Новым временем» или «Страной». Жесткие требования к размещению PR публикаций и у ряда популярных сайтов – таких, как ТСН или сайт газеты «Сегодня».

Но среди лидеров медиа-рынка есть и те, кто готов закрыть глаза на отсутствие рубрики PR, «политическая агитация» или «реклама», размещать у себя ваши статьи, новости и даже блоги с вашими авторами. Наверное, наиболее показательный пример – сайт «Цензор.нет» Юрия Бутусова.

Приведем серию примеров, когда явно рекламного (лоббистского) характера публикации появляются на сайте без каких-либо отметок о заказном характере статтьи.

Вот, скажем, заявление представителя ахметовского Метинвеста в поддержку законопроекта, который позволит компании серьезно экономить на экологическом налоге.

Думаем, вряд ли у кого-то есть сомнения, что речь идет об откровенной «заказухе». Но ни рубрики PR, ни пометки «на правах рекламы» мы не видим.

А как вам нравится новость «Инвестиции и развитие аграрного сектора вывели Хмельницкую область в региональные лидеры, - глава ОГА Лозовой»? Топорная работа пресс-службы Хмельницкого губернатора появилась на сайте «Цензор.нет» без всяких обозначений, что это платная публикация.

Такого рода «новостей», и по формату заголовков и по стилистике написания текстов разительно отличающихся от редакционных сообщений, можно встретить в ленте сайта по 3-4 штуки в день.

Заказные статьи сайт Юрия Бутусова, как правило, размещает в рубрике «Публикации». У главреда «Цензора» есть даже специальные авторы, специализирующиеся на том, чтобы своей фамилией подписывать заказные публикации. Один из них Андрей Бондаренко. Одна из его последних «работ» – наезд на Винницкую табачную фабрику.

Вероятный заказчик статьи «Филип Моррис Украина». Пиарщики табачного гиганта не только вылили на «негодяя-конкурента» порцию негатива, но и пользуясь возможностью в конце статьи указали, что парламент ни в коем случае не должен запрещать раскладку сигарет на видимых местах киосков, так как этот очередной запрет никак не скажется на снижении уровня курения.

Судя по прайсу на рекламу и PR, доходы «Цензор.нет» от «закзазушних» публикаций ежемесячно составляют кругленькую сумму: официально новость в рекламном отделе стоит 14 тысяч гривен, большие материалы – от 63 тысячи гривен.

Как мы уже говорили, за неофициальные публикации платят, как правило, наличкой. . Официально сумму нигде не фигурирует Деньги просто передаются руководству редакции, статья или новость выходит без всяких отметок и рекламных рубрик. По желанию клиента под него могут открыть и персональный блог – это будет дешевле, чем статья. Но дороже, чем новость.

Торговля новостями, статьями и блогами поставлена у Юрия Бутусова на конвейер. Заявления, обращения политиков, депутатов, позиция различных бизнес-ассоциаций или бизнес-групп по тем или иным вопросам, однобокое освещение конфликтных ситуаций, назначений на должности – заказные материалы ежедневно идут потоком. Оценить, сколько дает теневой бизнес на продаже платных публикаций довольно сложно. Но это не десятки, а сотни тысяч долларов ежемесячно. И это кэш, чистый доход, с которого не платятся налоги.

А какую сумму доходов официально декларирует редактор сайта Юрий Бутусов? Насколько она сопоставима с теми суммами, которые его ресурс зарабатывает на платных публикациях?

Нам удалось получить информацию о тех доходах, которые Юрий Бутусов показывает официально. Вы удивитесь, но зарплата у главного редактора одного из ведущих сайтов страны достаточно скромная – ежемесячно общественная организация «Агентство вільної інформації», которой принадлежит издание, платит Бутусову 15-20 тысяч гривен (60-80 тысяч гривен в квартал).

Но это лишь часть официальных доходов. Значительные суммы денег Бутусову перечисляют некие граждане и организации. Главред «Цензора» в качестве ФОПа оказывает им услуги по «исследованию конъюнктуры рынка и определения общественного мнения».

Например, в начале этого года 120 тысяч гривен Бутусову перечислила ФОП Лукьяненко Евгения Сергеевна. В прошлом году она заплатила Юрию 80 тысяч гривен.

Кто же она такая?

Выясняется, Евгения Сергеевна в прошлом году получила заказ от КП «Организационно-аналитическая служба» Днипровского городского совета на освещении деятельности Днепровского городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов с помощью СМИ на сумму 4,2 миллиона гривен. В перечне сайтов, на которых Евгения Сергеевна, обязалась «освещать» деятельность руководства Днипра, значится и censor.net.ua.

То есть происходит следующее, ФОП Лукьяненко получает бюджетные ассигнования и переводит средства не на счет редакции, а на личный счет Бутусова. В обмен на сайте выходят такого рода публикации без рубрики «реклама». Хотя по факту они оплачены бюджетными деньгами мэрии.

И такого рода ФОП среди налоговых агентов Бутусова множество. Они перебрасывают деньги за публикации на сайте прямиком в карман его главному редактору.

Еще один пример – в прошлом году Бутусов получил 39 тысяч гривен от благотворительного фонда «Україна XXI». Фонд принадлежит крупному бизнесмену - аграрию Всеволоду Кожемяко. Причину, почему фонд вдруг решил помочь не ветеранам АТО или не детям-сиротам, а главреду «Цензор.нет», находим достаточно быстро. На фейсбуке фонда вывешена статья на сайте «Цензор.нет» об очередной благотворительной акции фонда.

Понятно, что путем переброски денег с ФОП на ФОП оплачивается очень небольшая доля всей «заказухи», которая выходит на сайте Бутусова. Большая часть платежей осуществляется «наличкой», без уплаты налогов, и нигде не фиксируется. Юрий Бутусов часто любит выступать в роли морального авторитета, заниматься нравоучениям, рассуждать о коррупции. Но как тогда объяснить обман читателей, которым под видом редакционных статей дают читать рекламу? Как объяснить схемы по минимизации налогов?

Вероятно, у вас возникнет вопрос: почему Юрий так банально подставился, принимая на свой ФОП платежи от заказчиков? Ведь эти схемы легко вскрываются. Думаем, причина в том, что Бутусову как многим политикам, чиновникам, депутатам, понадобились официальные доходы. В 2010-2014 годах официальные доходы Бутусова составляли – 20-30 тысяч гривен в год. В 2015 году он официально заработал всего 100 тысяч гривен. В 2016 – 252 тысячи гривен, в 2017 году – 322 тысячи гривен. С таким уровнем доходов сложно объяснить покупку не то, что квартиры в Киеве, а даже автомобиля. И Юрий, видимо, решает, резко увеличить сумму, которую он официально показывает налоговой. За прошлый год благодаря тому, что часть денег от клиентов пришла на его ФОП, Бутусов смог показать более миллиона гривен дохода. И теперь, не опасаясь вопросов – «откуда деньги» - может оформить на себя и недвижимость, и дорогой автомобиль.

Знаете, в этой истории удивляет не то, что журналист и борец с коррупцией действует абсолютно в логике чиновников-казнокрадов. Удивляет, что достаточно обеспеченный человек Юрий Бутусов в прошлом году получил 349,3 тысячи гривен от Киевского городского центра по начислению и социальных выплат! Это, на минутку, 30 тысяч в месяц! Немалые суммы от центра Бутусов получал и годом ранее. За что? На каком основании?

Мы рассчитываем, что Юрий Бутусов в ближайшее время прокомментирует и платежи от заказчиков публикаций на своем сайте и природу столь большой суммы, полученной им от государства в качестве социальной помощи.