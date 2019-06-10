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Решение о запрете приходить на празднование выпускного одноклассницы их детей и ее маме приняли на родительском собрании.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, сторонница ПЦУ Иванна Петей на родительском собрании организовала голосование за то, чтобы запретить выпускнице Кристине Велущак и ее матери присутствовать на выпускном вечере.

Девятикласснице пришлось стоять в стороне, когда класс фотографировался. На выпускной она не пойдет.

Ранее родители учеников неоднократно заявляли в ведомства районного и областного образования о систематическом нарушении в школе прав верующих Украинской Православной Церкви.

В пресс-службе епархии отмечают, что «в классах совершаются молебны ПЦУ, разучиваются молитвы хора ПЦУ, хотя Церковь отделена от государственной власти и образования в Украине».

Как сообщалось, в селе Задубровка Черновицкой области религиозная община УПЦ в честь Святого Архистратига Михаила уже более 120 дней молитвенно отстаивает свое право свободно исповедовать Православную веру и защищает свой выбор оставаться в единстве с канонической Церковью во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.
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