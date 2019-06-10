Решение о запрете приходить на празднование выпускного одноклассницы их детей и ее маме приняли на родительском собрании.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, сторонница ПЦУ Иванна Петей на родительском собрании организовала голосование за то, чтобы запретить выпускнице Кристине Велущак и ее матери присутствовать на выпускном вечере.