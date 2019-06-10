Совет графства Уилтшир рассматривает возможность выкупа дом, где отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Такое решение может быть принято из-за опасений, что жилье выкупят и будут сдавать туристам в связи с его славой, пишет Радио Свобода.

9 июня представители местной власти заявили, что бывшие соседи Скрипаля переживают, что их дом могут превратить в отель или другой бизнес, который будет привлекать большое количество людей и нарушит спокойствие в этом районе.

«Совет решительно настроен не позволить использовать эту недвижимость, чтобы наживаться на ее истории... и готов выкупить ее, если владелец захочет продать», - сказал председатель совета Алистер Каннингем газете Daily Mail.

Отравление, которое привело к госпитализации Скрипаля, а также гибели другой британской гражданки, отразилось на массовой культуре как в Великобритании, так и в России, власть которой обвиняют в организации покушения.

Например, россияне выпустили масло под названием «Новичок» в честь нервно-паралитического агента, который использовали во время покушения, и настольную игру «Наши в Солсбери», которая повторяет маршрут подозреваемых агентов Главного разведывательного управления России - Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

«Соседи обеспокоены тем, что может произойти, если недвижимость продадут... Если ее выкупят, совет убедится, что дом будет использоваться как частное жилье», - пообещал Каннингем.

Никто из Скрипалей после отравления не жил в этом доме. Британская газета Sun оценила его стоимость в 200 000 фунтов стерлингов (255 тыс. долларов США).

Напомним, в марте 2018 66-летний гражданин России, бывший разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением. С ним была его дочь Юлия, которую тоже госпитализировали. После отравления Великобритания обвинила в причастности к отравлениям Скрипаля Россию и выдворила российских дипломатов.

В сентябре 2018 британские прокуроры назвали причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Великобритания уверяет – это офицеры разведки РФ. По данным журналистов-расследователей, настоящие имена россиян – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Сергей Скрипаль – полковник российской военной разведки в отставке. В 2006 его приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Россия заявляла, что он передавал Лондону информацию о российских секретных агентах в Европе. В 2010 в составе группы из четырех заключенных Скрипаля обменяли на обвиняемых США в шпионаже 10 человек. Впоследствии он переехал жить в Великобританию.