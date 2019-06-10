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9 июня вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь – с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм, говорится в сводке ООС.

Противник также обстреливал позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – 6.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожена одна единица военной техники.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.
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