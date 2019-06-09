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Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом его жена, Ирина Луценко, рассказала Громадскому.

«Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон», — сказала Луценко.

Ранее Луценко анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании.

Зато сама Ирина Луценко на выборы идет — она будет баллотироваться в парламент по списку партии Европейская солидарность, однако под каким именно номером, она не уточнила.

«Это мой первый партийный билет. Я не вступала в партии с того времени, когда завершила работу в комсомольской организации», — добавила Луценко.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями зарегистрировал три уголовных производства – о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины и по факту государственной измены.
ForUm

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