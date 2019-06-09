Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет участвовать в парламентских выборах.
Об этом его жена, Ирина Луценко, рассказала Громадскому.
«Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон», — сказала Луценко.
Ранее Луценко анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании.
Зато сама Ирина Луценко на выборы идет — она будет баллотироваться в парламент по списку партии Европейская солидарность, однако под каким именно номером, она не уточнила.
«Это мой первый партийный билет. Я не вступала в партии с того времени, когда завершила работу в комсомольской организации», — добавила Луценко.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями зарегистрировал три уголовных производства – о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины и по факту государственной измены.
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