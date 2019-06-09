На большей части территории Украины сегодня ожидаются грозы, а местами град и шквалы ветра 15-20 м / с. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра в воскресенье, 9 июня.

«По данным Укргидрометцентра, 9 июня на большей части территории страны грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Кроме того спасатели предупредили о подъеме уровня воды на реках.

«По данным Укргидрометцентра, 9-10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями на 8 часов 8 июня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.