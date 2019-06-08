В Украине объявили штормовое предупреждение на 9 июня. Синоптики предупреждают о грозах, граде и порывах ветра, передает Укргидрометцентр.

«9 июня на большей части территории страны грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/ с (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, а местами град и шквалы 15-20 м/с.

К слову, Кабмин предоставит помощь регионам, пострадавшим от непогоды.