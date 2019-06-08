В понедельник, 10 июня, партия Анатолия Гриценко Гражданская позиция представит команду, с которой пойдет на внеочередные парламентские выборы.
Об этом лидер партии написал в Facebook.
«В понедельник, 10-го июня Гражданская позиция представит команду, которая идет на парламентские выборы. Встречаемся в 14:00 на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Напротив красного корпуса Университета. Рад пригласить всех желающих пообщаться с командой и услышать нашу программу», - сообщил Гриценко.
Напомним, Кличко прокомментировал отказ Саакашвили возглавить его партию.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время