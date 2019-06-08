Российская Федерация начнет поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию через два месяца. Об этом сообщает Анадолу.

Как рассказал глава российской корпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время Петербургского международного экономического форума, Турция начнет получать С-400 уже через два месяца.

«Все в порядке, думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника изготовлена. Плюс мы уже завершили обучение», - рассказал он.

Напомним, заместитель министра обороны США Эллен Лорд заявила, что Вашингтон дал Турции время до 31 июля, чтобы отказаться от российских ЗРК С-400. Также США пригрозили выслать турецких пилотов, обучающихся в стране, и устранить турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35.