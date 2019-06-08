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В штабе операции Объединенных сил опровергают информацию о якобы запрете украинским военным вести огонь на предупреждение в случае угрозы жизни личного состава или мирного населения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности», — заявили в штабе.

«Командование Объединенных сил по всей полнотой ответственности заявляет, что командиры подразделений Объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личного состава и гражданского населения, а также возникновения угрозы потери нашей территории» , — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 июня на окраине поселка Новолуганское Донецкой области мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли бойцы полка Азов Национальной гвардии — Дмитрий Пругло и Максим Олексюк. Еще 11 бойцов пострадали.
ForUm

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