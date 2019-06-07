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От Президента Зеленского одесситы требуют назначить на пост главы ОГА активиста Олега Михайлика. В петиции рассказывается о его заслугах перед народом и о том, что честнее на эту должность никого нет.

«Жители Одесчины устали жить в хаосе и безвластии. Поэтому просим Вас назначить главой Одесской государственной администрации достойного человека, которым, без сомнения, является Олег Михайлик», - пишет автор.

5 числа и сам Михайлик вместе с другими активистами провел немногочисленную акцию, в которой требовал от Зеленского «новых лиц» на ключевых постах области. А накануне этого мероприятия СМИ опубликовали информацию о том, что людей для количества на эту акцию «приглашали» за 500 гривен.

Известный в Одессе блогер Стас Домбровский удивился такой активности Олега Михайлика и возмутился попытке автора петиции говорить от имени всех жителей Одесчины. Он также не понимает, как на пост главы ОГА может претендовать человек, деятельность которого финансируется одним из крупнейших застройщиков Одессы.
ForUm

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