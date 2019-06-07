От Президента Зеленского одесситы требуют назначить на пост главы ОГА активиста Олега Михайлика. В петиции рассказывается о его заслугах перед народом и о том, что честнее на эту должность никого нет.
«Жители Одесчины устали жить в хаосе и безвластии. Поэтому просим Вас назначить главой Одесской государственной администрации достойного человека, которым, без сомнения, является Олег Михайлик», - пишет автор.
5 числа и сам Михайлик вместе с другими активистами провел немногочисленную акцию, в которой требовал от Зеленского «новых лиц» на ключевых постах области. А накануне этого мероприятия СМИ опубликовали информацию о том, что людей для количества на эту акцию «приглашали» за 500 гривен.
Известный в Одессе блогер Стас Домбровский удивился такой активности Олега Михайлика и возмутился попытке автора петиции говорить от имени всех жителей Одесчины. Он также не понимает, как на пост главы ОГА может претендовать человек, деятельность которого финансируется одним из крупнейших застройщиков Одессы.
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