Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках реализации мероприятий по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности объектов критической инфраструктуры предупредили доведение до банкротства стратегического теплогенерирующего предприятия в Кропивницком, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что с момента подписания в 2004 году с городским советом областного центра договора аренды целостного имущественного комплекса «Кировоградтеплоэнерго», что обеспечивает теплоснабжением большую часть города, арендатор неэффективно использовал предоставленное ему имущество и наращивал задолженность за потребленный газ и аренду.

По состоянию на 2017 год задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» достигала 134,4 миллиона гривен. Несмотря на негативные экономические показатели и отсутствие подтвержденных лимитов газа на отопительные сезоны арендатор не отказывался от дальнейшей хозяйственной деятельности.

В течение последних трех лет такие действия несколько раз приводили к срыву стабильного прохождения отопительного сезона. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций и социальной напряженности в будущем сотрудники СБУ проинформировали руководство городского совета Кропивницкого о необходимости проведения детального внутреннего аудита выполнения условий договора арендатором.

По результатам проверок Кропивницкий городской совет растор договор аренды и вернул в коммунальную собственность общины теплогенерирующий комплекс общей балансовой стоимостью более 77 миллионов гривен.