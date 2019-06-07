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После переаттестации в органах Национальной полиции восстановились более 3 тысяч работников. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает РБК-Украина.

Он рассказал, что при создании Национальной полиции аттестационными комиссиями были уволены из органов внутренних дел 4700 работников с формулировкой «не соответствует занимаемой должности, невозможно работать в полиции».

«К сожалению, я хочу констатировать, что чуть более 3 тысячи 100 восстановились в Национальной полиции по решениям окружных административных судов. Мы также были вынуждены выплатить денежную компенсацию за вынужденный прогул», - заявил Князев.

 
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