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Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации Президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» заявил лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко, чьим соратником является Апаршин, сообщает УНИАН.

«Я думаю, что это уже не секрет, что Иван Апаршин работает в Администрации Президента, и в ближайшее время будет утверждена структура Администрации, и он предварительно возглавит департамент оборонной политики. Он будет советовать непосредственно президенту те вещи, которые будут важны для страны», - сказал он.


 
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