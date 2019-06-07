Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации Президента Владимира Зеленского.
Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» заявил лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко, чьим соратником является Апаршин, сообщает УНИАН.
«Я думаю, что это уже не секрет, что Иван Апаршин работает в Администрации Президента, и в ближайшее время будет утверждена структура Администрации, и он предварительно возглавит департамент оборонной политики. Он будет советовать непосредственно президенту те вещи, которые будут важны для страны», - сказал он.
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