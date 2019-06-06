Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь в связи с ростом стоимости спирта и повышением заработной платы работникам предприятий в этой сфере. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления, обнародованному на сайте МЭРТ, сообщает «Экономическая правда».

В частности, министерство предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены: на водку и ликеро-водочные изделия - на 10,7%; виски, ром и джин – на 7,3%; коньяк – на 9,1-9,5% и вина – на 7,4-10,2%).

Как пояснили в министерстве, с момента пересмотра минимальных цен произошел рост составляющих цен.

«В частности: спирта (данные ГП «Укрспирт»: средневзвешенная цена в сентябре 2018 года составляла 311,07 грн/дал, прогнозная цена на 2019 год - 335,92 грн/дал, повышение на 8%), тары, комплектующих, энергоносителей, минимальная и средняя заработная плата работающих на предприятиях в этой сфере повысилась соответственно на 11% и 25%», - говорится в сообщении.

Поэтому, отметили в МЭРТ, на сегодняшний день размер минимальных цен на алкоголь не соответствует реальным затратам на его производство и реализацию, и нуждается в корректировке.

Отмечается, что предусмотренный проектом постановления размер минимальных цен на алкогольные напитки определен по плановым показателям 2019 года.

Напомним, в последний раз минимальные цены на алкоголь были повышены в сентябре 2018 года (постановление Кабинета министров Украины №748 от 05.09.2018) и их уровень определялся по плановым показателям на 2018 год).