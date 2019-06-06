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Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна лишь при их регистрации и уплате налогов в Украине, заявил генпрокурор Юрий Луценко.  

«Как это было до 2017. После того, как террористы «национализировали» украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет», - написал он в Facebook.

Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма, подчеркнул генпрокурор.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивыделегации Украины.
ForUm

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