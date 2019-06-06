5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи села Водяное – из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Богдановка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новотроицкое – со станковых противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Пищевик – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Новогригорьевка - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ООС были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Айдар - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных; в районе населенного пункта Крымское – из минометов калибра 82 мм; дважды вблизи населенного пункта Золотое из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 июня одного оккупанта убили, еще четверо - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»: вблизи села Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты; в районе села Водяное - из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.