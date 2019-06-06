Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его сын Александр, а также его окружение не имеют отношения к событиям вокруг Дома футбола и Украинской ассоциации футбола, заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

«Со ссылкой на источники появилась очередная лживая информация, куда «за уши» притянули сына генпрокурора Юрия Луценко. Источником распространения этой информации оказалось одно важное СМИ, которое пользуется уважением у коллег и в правдивости представленной на страницах этого издания информации у многих не вызывает вопросов», - написала она в Facebook.

«Новость об обысках в УАФ, которые проводят детективы НАБУ, сконцентрирована не столько на самом обыске, сколько на возможных связях с семьей Луценко, является безосновательной и напечатана без позиции стороны Луценко, - заявила Сарган. - Поэтому вынуждена опровергнуть информацию о причастности как самого Юрия Луценко, так и его сына к деятельности ФФУ и, тем более, финансовым операциям этого учреждения».

Кроме того, по ее словам, упомянутый в новости Д.Морозенко не входит в близкое окружение сына генпрокурора – Александра, его назначению на должность ФФУ в 2015 году не способствовал нынешний генеральный прокурор и он не был свидетелем на свадьбе сына Луценко.

Также Сарган утверждает, что именно генпрокурор инициировал обыски в Федерации.

Напомним, 5 июня Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в здании Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины) в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета.