Турция прибегла к «антироссийской кампании» в рамках мероприятий, посвященных 75-летию депортации крымских татар и 150-й годовщине окончания Кавказской войны.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
«С сожалением отмечаем, что большинство этих мероприятий, в частности тех, которые проводились при непосредственной поддержке турецких центральных и муниципальных властей, носили политизированный и откровенно антироссийский характер», - заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
«Очевидно, что это не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства, поставленной главами государств России и Турции и зафиксированной в соответствующих двусторонних документах. Абсолютно не соотносятся попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары с ее собственным подходом к другим историческим событиям», - отметила она.
«Коллегам из дипломатических миссий США и Украины в Турции, «отметившимся» в социальных сетях соответствующими заявлениями, рекомендуем сосредоточиться на изучении истории их собственных государств, в которой можно найти немало интересных и поучительных эпизодов», - добавила Захарова.
Напомним, Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом.
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