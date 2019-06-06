Турция прибегла к «антироссийской кампании» в рамках мероприятий, посвященных 75-летию депортации крымских татар и 150-й годовщине окончания Кавказской войны.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

«С сожалением отмечаем, что большинство этих мероприятий, в частности тех, которые проводились при непосредственной поддержке турецких центральных и муниципальных властей, носили политизированный и откровенно антироссийский характер», - заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

«Очевидно, что это не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства, поставленной главами государств России и Турции и зафиксированной в соответствующих двусторонних документах. Абсолютно не соотносятся попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары с ее собственным подходом к другим историческим событиям», - отметила она.

«Коллегам из дипломатических миссий США и Украины в Турции, «отметившимся» в социальных сетях соответствующими заявлениями, рекомендуем сосредоточиться на изучении истории их собственных государств, в которой можно найти немало интересных и поучительных эпизодов», - добавила Захарова.

Напомним, Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом.