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В Окружной административный суд Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Как сообщает пресс-служба суда, истица, которая действует в интересах своих дочери – ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины №427 от 22 мая 2019 «Вопросы украинского правописания».

По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучения и грамотное использование.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

22 мая 2019 Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым одобрена новая редакция «Украинского правописания».

Документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины. Состав комиссии утвержден распоряжением КМУ от 17 июня 2015 № 416.

В августе-сентябре 2018 состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.

Сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции «Украинского правописания». Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Новая редакция правописания начала действовать 3 июня.
ForUm

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