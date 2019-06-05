Первый детский православный вокальный фестиваль «Певческие тропинки детства» провели 2 июня по случаю прошедшего Дня защиты детей при Свято-Троицком Ионинском монастыре УПЦ в Киеве.
Фото: walking.kiev.ua
Организатором выступила воскресная школа обители, сообщает «Фома в Украине».
Открыл мероприятие наместник обители архиепископ Обуховский Иона.
Начал концертную программу хор Киевской духовной академии и семинарии под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).
Всего в фестивале приняли участие около 30 конкурсантов.
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