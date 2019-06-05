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Первый детский православный вокальный фестиваль «Певческие тропинки детства» провели 2 июня по случаю прошедшего Дня защиты детей при Свято-Троицком Ионинском монастыре УПЦ в Киеве. 

Фото: walking.kiev.ua

Организатором выступила воскресная школа обители, сообщает «Фома в Украине».

Открыл мероприятие наместник обители архиепископ Обуховский Иона. 

Начал концертную программу хор Киевской духовной академии и семинарии под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).
 
Всего в фестивале приняли участие около 30 конкурсантов.
ForUm

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