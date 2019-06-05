Вчера, 4 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в Донецкой области обвинили Вооруженные Силы Украины в обстреле мечети в Донецке. Об этом сообщает Украинская сторона в СЦКК со ссылкой на информацию, полученную от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Информируем, что на обращение Донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека от 2 июня 2019 Вооруженные силы Украины, в отличие от вооруженных формирований Российской Федерации, предоставили свои гарантии безопасности на соблюдение режима прекращения огня для выполнения представителям Мониторинговой миссии своих задач вблизи места расположения указанной мечети. Подразделения Объединенных сил придерживались прямого приказа о режиме прекращения огня», – говорится в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, 4 июня по направлению города Донецк обстрелов позиций ВС Украины не было, соответственно украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

«Анализируя заявленное, направление стрельбы и реальное расстояние от мечети до ближайших позиций ВС Украины, которая составила 5,5 км, а также максимальную дальность стрельбы миномета калибра 82 мм (4 км) и существующие рассеивания при стрельбе, можно сделать вывод о том, что попасть четырьмя минами в купол мечети технически невозможно», – подчеркнули в СЦКК.

«Учитывая дерзость оккупантов, есть основания утверждать, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше людей. В результате чего напрашивается вывод, что оккупационная администрация РФ в очередной раз пыталась дискредитировать ВС Украины перед народом Донбасса и мусульманской его части в частности», – сказано в сообщении.