Кабинет Министров Украины выделил 10 млн грн для гуманитарной помощи Йемену. Такое решение приняли на заседании Кабмина, сообщает 112 Украина.

Решение связано с исполнением указа Порошенко от 22 ноября 2018 года. Тогда еще действующий президент Украины поручил Кабмину выделить деньги Йемену, Судану и Конго в связи с голодом в этих странах.

10 млн грн выделены из резервного фонда госбюджета и будут переведены Министерству иностранных дел. После этого МИД согласует с секретариатом ООН реквизиты банковского счета Йеменского гуманитарного фонда, и туда перечислят деньги.