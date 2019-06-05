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Вчера, 4 июня, в Вольногорске Днепропетровской области 14-летний мальчик выстрелил в голову своему 7-летнему брату, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Установлено, что ранение из травматического пистолета 7-летнему мальчику нанес его 14-летний брат. Происшествие произошло в ночь с 5 на 6 июня около полуночи в Вольногорске.

В рамках открытого уголовного производства по предварительной правовой квалификации по ст. 125 Уголовного кодекса Украины, полиция устанавливает обстоятельства получения ребенком телесных повреждений. Также в отношении отца мальчика открыто уголовное производство по факту незаконного хранения незарегистрированного оружия (ч. 1 ст. 263).
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