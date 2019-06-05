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Вчера, 4 июня, в Одессе в парке культуры и отдыха им. Горького злоумышленник избил женщину, сделавшую ему замечание за антиукраинские высказывания.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, избиение 34-летней женщины произошло в парке из-за того, что она вмешалась в разговор мужчины.

Как отмечается, оба участника конфликта были доставлены в Малиновский отдел полиции Одессы.

По словам его руководителя Виктора Герасименко, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса («умышленное легкое телесное повреждение»).

«Заявительнице предложено пройти судебно-медицинскую экспертизу, от которой она отказалась. Если женщина изменит свое решение, в зависимости от результатов экспертизы, возможна переквалификация начатого производства», - заявил Герасименко.

Личность мужчины, на которого указывает заявитель, установлена. В главке утверждают, что принимают меры к полному, всестороннему и объективному расследованию уголовного производства.

В свою очередь потерпевшая Наталья Савичева сообщила, что вечером с малолетней дочерью пришла в парк им. Горького. «Устроившись на скамейке, я наблюдала за ребенком. И стала свидетелем разговора своих соседей по скамейке – мужчины и женщины. Мужчина яро пропагандировал сепаратизм и восхвалял «русский мир», неоднократно называл себя сепаром, а украинских воинов – «наемниками», которые воюют за 8 тыс. грн и 2 га земли», - рассказала женщина, сообщает УНИАН.

Как отметила потерпевшая, она сделала замечание, сказав, что благодаря людям, которые воюют и гибнут, соседи по скамейке могут сидеть в парке под мирным небом. После замечания Савичевой мужчина, назвав ее бандеровкой, сказал: «Туда им и дорога» и набросился на нее с кулаками. Более того, стащил ее со скамейки и начал «избивать ногами уже лежащую».

По словам женщины, правоохранители, прибыв на место события, задержали злоумышленника и доставили в Малиновский отдел полиции. При обыске у него изъяли нож.

Савичева написала заявление в полицию, которая, по ее данным, не усматривает состава преступления в высказываниях злоумышленника. «Говорят, что это – его субъективное мнение и за это к ответственности не привлекают», - добавила женщина. 

Также, как утверждает потерпевшая, правоохранители запрещали ей сделать фото или снять на видео избившего ее мужчину.
ForUm

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