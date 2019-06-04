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В течение 3-4 июня 2019 года стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине показала рост на 10-30 коп./л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

На АЗС U.GO в Харьковоской области (сеть АЗС АО «Укргаздобыча») сжиженный газ подорожал на 30 коп./л, до 13,40 грн/л. На станциях BVS в Полтаве цена выросла на 10 коп./л, до 13,49 грн/л. Тернопольский оператор «Автотехсервис» повысил цены на 20 коп./л, до 13,70 грн/л, а одесский «Катрал» – на 10 коп./л, до 13,77 грн/л.

Таким образом, средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине выросла до 13,53 грн/л.
ForUm

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