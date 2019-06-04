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Заместитель министра обороны Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

«Во исполнение требований Закона «О национальной безопасности Украины», указа Президента «О Стратегическом оборонном бюллетене Украины», где определены принципы внедрения демократически гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению воинской службы, с последующим принятием решения об увольнении со службы», - сообщили в ведомстве.

Напомним, Павловский является фигурантом дела о растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.
ForUm

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