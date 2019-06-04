Молодежная сборная Украины U-20 сыграла матч 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
Соперником украинцев была команда Панамы. Уже в первом тайме украинцы отправили в ворота соперника три мяча, два из которых на счету Сикана, решив исход поединка. Во второй половине Уолкер забил для панамцев «гол престижа», на который украинцы ответили точным ударом Булеца.
В четвертьфинале молодежного ЧМ сборная Украины сыграет с Колумбией. Поединок состоится 7 июня.
Украина - Панама 4:1
Голы: Сикан, 23, 45, Попов, 41, Булеца, 43 - Уолкер, 50
По материалам: 112 Украина
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