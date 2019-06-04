также в разделеПроисшествия
В Боярке произошло ДТП с маршрутками: пострадали 26 человек 25
В Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком: 15 пострадавших 26
В Белгороде-Днестровском мужчина выпал с аттракциона и погиб 48
Стычки в Одесском медуниверситете: 28 пострадавших, 51 человек задержан 1274
В больнице умер раненый полицейскими мальчик 322
Полиция не подтверждает информацию о похищении детей под Киевом 27
На Донбассе погиб украинский десантник 110
На Херсонщине молния убила девушку 83
В Ривненской области ребенка насмерть завалило пеноблоками 20
С начала года в Украине утонули 274 человека 18
Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ и понесли потери 87
На фестиваль возле Днепра обрушился ураган, погиб человек 48
День на Донбассе: два обстрела, у ВСУ без потерь 19
В Украине непогода обесточила почти 200 населенных пунктов 24
Задержаны полицейские, которых подозревают в ранении ребенка 168
За сутки оккупанты 17 раз обстреляли силы ООС, есть раненый 41
На Донбассе боевики обстреляли оккупированный поселок 62
Луценко заявил о рейдерской атаке на город под Киевом 174

3 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из минометов калибров 120 мм и 82 мм; вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Каменка – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов; трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новотроицкое – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи села Водяное – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны два раза: вблизи города Попасная – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, один оккупант ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»: вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Опытное – из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2640 грн.
20
Теги