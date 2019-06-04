Международная корпорация Facebook назначила менеджером по вопросам публичной политики по Украине Екатерину Крук, сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

«Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет», - подчеркнул он.

По мнению Министерства информационной политики, это лучший возможный выбор.

Золотухин отметил, что Крук является известным в Украине экспертом по вопросам информационного пространства и спикером всех актуальных конференций по дезинформации последних лет.

«Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Фейсбук к Украине и украинцам наконец прекратится», - заявил замминистра.