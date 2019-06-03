Одно дело – декларация прав верующих, а другое – реальная жизнь, в которой действует правило: кто сильнее, тот и прав.

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Об этом епископ Волынский и Луцкий Украинской Православной Церкви Нафанаил (Крикота) рассказал в интервью каналу «Лавра. Путь спасения», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Наша самая большая боль – что декларируется одно, что права верующих будут соблюдаться точно так же, как и всех, а на деле видим совсем другое. Просто приходят и забирают храмы, во главе с сельскими председателями», – отметил владыка.

По его словам, захватчики храмов УПЦ на Волыни на первое место ставят национальные взгляды, и только потом – вопросы веры.

«Не с позиции веры рассуждают, а с позиции неверующего, нецерковного человека – почему же мы не хотим переходить в ПЦУ. Такой человек не может понять верующего, что мы живем ради Бога, ради вечности. <...> На верующих УПЦ навешиваются ярлыки, называют "москалями", чтобы показать нашу некую вину. Мы постоянно ходим в Церковь Христову, молимся Богу, молимся за свою семью, за весь народ, за всю Украину – разве можно нам это поставить в вину? Поэтому нужно наклеить ярлык. А вы посмотрите на этих людей, которые живут на этой земле – как может такая ерунда прийти в голову, что эти люди служат другому государству? И смех, и грех», – добавил владыка Нафанаил.

При этом, как отметил правящий архиерей Волынской епархии УПЦ, изгнанные из своих храмов верующие, «люди, которые в богословии не очень разбираются, но ощущают искренность и благодатность Церкви», переходят молиться в простые дома, где чувствуют

Владыка напомнил слова одного из святителей о том, что если ты видишь ереси и расколы, то знай: это происходит от религиозного невежества.

«Надеюсь, что зарождается обновление Церкви, которое будет толчком к более Евангельской жизни, потому что сейчас из Евангельской жизни только одна форма осталась, а глубины нет», – подытожил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.