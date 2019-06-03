также в разделеРелигия
Церковная утварь и монастырская продукция – В Киево-Печерской лавре открылась Вознесенская ярмарка 6
Митрополит Иларион констатировал, что в Украине политические процессы стали испытанием для церковного единства 10
На Буковине представители местной власти предлагают лишать родительских прав верующих УПЦ 9
Юраш призвал решить церковный конфликт в Крутах при помощи киевских студентов 7
В Херсоне православные волонтеры провели акцию в защиту нерожденных детей 11
Варфоломей заявил, что Киевского Патриархата нет и никогда не существовало 62
Молодежь из Германии обсудила с представителем УПЦ религиозную ситуацию в Украине 15
Митрополит Антоний объяснил, почему в жизни нет мелочей, и все события определяют судьбу 17
Религиозные организации теперь не обязаны оснащать газовые счетчики модемами 16
В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ 77
В Харькове 70 тысяч верующих УПЦ прошли крестным ходом в честь новомучеников Слобожанщины 17
Под Одессой более 5 тысяч украинцев собрались на фестивале УПЦ 60
Управделами УПЦ - об обращении верующих к Зеленскому: Люди просят, чтобы им позволили молиться Богу в родной Церкви 63
Блаженнейший Митрополит Онуфрий объяснил, какую молитву слышит Бог 16
В УПЦ за неделю похищены старинные иконы из пяти храмов на Киевщине и Черниговщине 16
Митрополит Иларион аргументировал, почему объединительный Собор ПЦУ имел чисто политические цели 22
Множество верующих УПЦ отметили день памяти праведного Ионы Одесского 9
В Почаеве 850 детей начали отмечать последний звонок с молитвы 18

Одно дело – декларация прав верующих, а другое – реальная жизнь, в которой действует правило: кто сильнее, тот и прав. 

Фото: УПЦ

Об этом епископ Волынский и Луцкий Украинской Православной Церкви Нафанаил (Крикота) рассказал в интервью каналу «Лавра. Путь спасения», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Наша самая большая боль – что декларируется одно, что права верующих будут соблюдаться точно так же, как и всех, а на деле видим совсем другое. Просто приходят и забирают храмы, во главе с сельскими председателями», – отметил владыка.
По его словам, захватчики храмов УПЦ на Волыни на первое место ставят национальные взгляды, и только потом – вопросы веры.

«Не с позиции веры рассуждают, а с позиции неверующего, нецерковного человека – почему же мы не хотим переходить в ПЦУ. Такой человек не может понять верующего, что мы живем ради Бога, ради вечности. <...>  На верующих УПЦ навешиваются ярлыки, называют "москалями", чтобы показать нашу некую вину. Мы постоянно ходим в Церковь Христову, молимся Богу, молимся за свою семью, за весь народ, за всю Украину – разве можно нам это поставить в вину? Поэтому нужно наклеить ярлык. А вы посмотрите на этих людей, которые живут на этой земле – как может такая ерунда прийти в голову, что эти люди служат другому государству? И смех, и грех», – добавил владыка Нафанаил.

При этом, как отметил правящий архиерей Волынской епархии УПЦ, изгнанные из своих храмов верующие, «люди, которые в богословии не очень разбираются, но ощущают искренность и благодатность Церкви», переходят молиться в простые дома, где чувствуют 

Владыка напомнил слова одного из святителей о том, что если ты видишь ереси и расколы, то знай: это происходит от религиозного невежества.

 «Надеюсь, что зарождается обновление Церкви, которое будет толчком к более Евангельской жизни, потому что сейчас из Евангельской жизни только одна форма осталась, а глубины нет», – подытожил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1413 грн.
17
Теги