Письмо послов Польши и Израиля мэру Ивано-Франковска, в котором они высказали возмущение открытием в городе памятника главнокомандующему УПА Роману Шухевичу, повторяет тезисы российской пропаганды против украинского освободительного движения.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но в Украине послы обеих стран вроде нашли общий язык… И конечно, он «русский». Письмо к мэру Ивано-Франковска написано на английском, но суть его – российская. Ведь содержание – повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения», - написал он в Facebook.

Напомним, послы Польши и Израиля в Украине выразили протест из-за открытия памятника главнокомандующему УПА Роману Шухевичу в Ивано-Франковске.