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Послы Польши и Израиля в Украине выразили протест из-за открытия памятника главнокомандующему УПА Роману Шухевичу в Ивано-Франковске.

Как сообщило Посольство Польши в Украине, соответствующее письмо с протестом было направлено мэру города Руслану Марцинкиву.

 


 

 

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле», - говорится в сообщении.

23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу. Польский и израильский дипломаты выражают протест по поводу того, что мэр Марцинкив в своей речи назвал Шухевича «великой личностью» в присутствии школьников.

«Этим письмом мы выражаем протест в связи с вашим решением и хотим напомнить детям Ивано-Франковска, их родителями, бабушкам и дедушкам, что Роман Шухевич несет личную ответственность за то, что унес жизни тысяч им подобных - пулями, пожарами, изнасилованиями, пытками и другими зверскими методами - только потому, что они молились Богу на польском или иврите», - заявили послы.

  
ForUm

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