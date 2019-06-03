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Бабочки, скопления которых в последние дни замечали в Киеве, являются представителями вида солнцевиков будяковых (Vanessa cardui) и мигрируют на север, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.

Еще эту бабочку в Украине иногда называют чертополоховка.

«Она – известный летун и относится к мигрирующим видам. Еще недавно эти «туристы» видели пейзажи Северной Африки, а сейчас путешествуют на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку», - говорится в сообщении.

Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/ч,  и за сутки они пролетают до 500 км.

Оказывается, эти бабочки пролетают гигантские расстояния и зимуют на севере Африки или на Ближнем Востоке, где откладывают яйца, и на этом годовой жизненный полет бабочек заканчивается.

А из яиц вылупляется гусеница, которая впоследствии превращается в куколку, и уже из нее весной вырастает новая бабочка.

«И эти чертополоховки нового поколения вновь собираются в стаи и, по неизвестным человеческой науке зову природы, возвращаются за несколько тысяч километров в Украину и другие, даже северные страны Европы», - рассказали в Минэкологии.

Сезонная миграция зовет в дорогу еще один вид солнцевиков, которые водятся в Украине. Это – солнцевик адмирал (Vanessa atalanta), в украшении которого больше черного цвета.
ForUm

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