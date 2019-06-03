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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила + 17 ° С, что на 1,8° С выше климатической нормы.

Температура воздуха в мае повышалась постепенно: в первой декаде она была ниже климатической нормы на 2 градуса, вторая декада уже на 3 градуса была теплее нормы, именно тогда началось метеорологическое лето в столице, а температура третьей декады выше нормы уже на 4,3 ° С.

Холоднее всего в Киеве было 1 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до + 5,6 ° С, а теплее - 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 27,7 ° С.

Осадков в столице выпало 81 мм, что составило полторы месячные нормы. Они выпадали в течение 21 дней, то есть два дня из трех были дождевыми.
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