Официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в настоящее время не может назвать дату встречи руководителей Германии, Франции, Украины и России. Об этом он сказал в понедельник на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.

«В Нормандском формате периодически проходят контакты и обсуждения, а также встречи на разных уровнях. Однако, что касается даты встречи глав государств и правительств в Нормандском формате, то в настоящее время я не могу ее назвать», - сказал Зайберт.

Представитель МИД Германии Критофер Бургер в свою очередь напомнил о том, что в минувший четверг глава ведомства Хайко Маас посетил Киев, вместе с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом, и имел первую встречу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой встречи все стороны четко заявили о готовности работать в рамках Нормандского формата и выполнения Минских соглашений, подчеркнул дипломат.

Напомним, главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в четверг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщили о готовности придать новый импульс переговорам о мирном урегулировании на Донбассе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате может состояться уже в середине июля.