Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что встреча лидеров стран «нормандского формата» может пройти в середине июля.



В эфире телеканала »1+1» Данилюк заявил, что вскоре будут названы новые представители Украины в Трехсторонней контактной группе, сообщает УНИАН.

«Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в нормандском формате. Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план», - заявил Данилюк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом и федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маасом урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности в рамках «нормандского формата».