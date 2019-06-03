Протоиерей Николай Данилевич рассказал политически активным студентам-христианам из Германии о взаимоотношениях Церкви и государства в Украине.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, 30 мая заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич встретился в Киево-Печерской лавре с делегацией «Молодого Союза Христианско-демократической партии Германии» земли Тюрингия.

Во время встречи политически активные студенты, члены городских советов интересовалась процессом получения богословского образования и особенностями обучения в духовных учебных заведениях.

На встрече также обсуждались процессы взаимодействия Церкви и государства, области их сотрудничества, в том числе на неподконтрольных территориях Донбасса.

Протоиерей Николай Данилевич рассказал, что в настоящее время Украинская Православная Церковь окормляет своих верующих как на подконтрольных, так и на неподконтрольных территориях Украины. Церковь предоставляет разнообразную гуманитарную помощь в зону ООС и вынужденным переселенцам, а также духовно окормляет военнослужащих.