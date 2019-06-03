С 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Соответствующая норма содержится в обновленных ГСН «Метрополитены», сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Туалеты должны располагаться на входе/выходе из станций. «Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас и это будет удобно для людей»,- пояснил замминистра.

Сегодня в действующих ГСН «Сооружения транспорта. Метрополитены» отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров. Но во многих странах Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии это нормальная практика. Общественные туалеты при входе на станциях там есть.

«Поэтому мы учли мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда много обсуждений. Тем более что в Украине тоже есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро», - отметил Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним. Санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

В сложных условиях при реконструкции станции можно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли.